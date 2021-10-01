На выплаты медицинским работникам из "красной зоны" направят 69 млрд рублей

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

На выплаты медработникам, которые работают в "красной зоне" направят около 69 млрд рублей по поручению президента РФ, сообщает федеральное правительство.

Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения, в последние недели серьезно выросла: "Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции".

Больше полутора лет медицинские работники практически без перерыва заботятся о пациентах с ковидом. Михаил Мишустин поручил минздраву РФ проконтролировать, чтобы в каждом регионе средства поступали своевременно и в полном объеме.

Председатель кабмина еще раз напомнил о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и призвал всех сделать прививку от коронавирусной инфекции.

"Важно сделать прививку. Это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь нашим врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи", – заявил Мишустин.