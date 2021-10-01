В Тюменской области для пациентов с COVID-19 свободно 8% коечного фонда
В Тюменской области развернуто 3 тыс. 220 коек для ковидных пациентов. Показатель заполняемости постоянно меняется. На 19 октября свободными остаются 8% коечного фонда.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.
"Полной загрузки нет. Региональный департамент здравоохранения следит за тем, чтобы свободные койки были всегда. При необходимости введут из резерва дополнительные койко-места", - отметили эксперты.
Напомним, пять дней назад, на 14 октября в Тюменской области были организованы 2 тыс. 925 коек для больных коронавирусной инфекцией. С 15 октября возобновил работу по инфекционному профилю "Градостроитель", в нем 200 коек.
Анжела Лебедева