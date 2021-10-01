МФК "Тюмень" примет клуб из Сыктывкара

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" проведет матчи третьего тура чемпионата России среди команд Париматч-Суперлиги 20 и 21 октября. Тюменцы будут соперничать на родном паркете с "Новой генерацией", сообщает пресс-служба клуба.

Команда из столицы Коми пока не набрала турнирных очков, тюменцы после двух туров находятся во главе турнирной таблицы.

"Старт сезона у нас получился хорошим. В противостоянии с "Газпромом-ЮГРОЙ" мы набрали четыре очка. Не без труда два раза обыграли "Ухту". Но работать всегда есть над чем, в первую очередь нужно добавлять в оборонительных действиях. "Новая генерация" - команда очень молодая, скоростная, играет в прессинг. Ждем интересных матчей, уверен, что зрителям игры понравятся. Сделаем все для того, чтобы набрать шесть очков на домашнем паркете", - рассказал тренер МФК "Тюмень" Артур Цыба.

Матчи с "Новой генерацией" пройдут в СК "Центральный". Начало в 19 часов.