  • 21 октября 202121.10.2021четверг
  • USD71,0555
    EUR82,6162
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Глава Тюмени заполнил анкеты Всероссийской переписи населения на госуслугах

Общество, 15:52 21 октября 2021

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие во Всероссийской переписи населения, заполнил анкеты на портале "Госуслуги".

Он написал в своем Instagram, что такой вариант прохождения переписи предпочитает большинство граждан. Заполнить все данные можно в любой удобный момент, и занимает это всего 15 минут.

"Тюменцам доступны и традиционные способы переписи: можно дождаться переписчика дома; сходить на переписной участок или в МФЦ, где предложат на гостевом компьютере ввести ответы, и, конечно, заполнить анкеты на госуслугах, как сделал это я", - говорит Кухарук.

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram ﻿

В Тюмени организовано 233 переписных участка. Сотрудники обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами индивидуальной защиты.

Глава Тюмени побывал на участке в МФЦ по ул. Уездной, 4.

Организаторы переписи рассказали ему, что госуслуги предпочитают многие горожане и без проблем заполняют анкеты. К тому же с одного аккаунта можно внести информацию о всех членах семьи.

Руслан Кухарук напомнил, что на основе полученных в ходе Всероссийской переписи данных примут решения по развитию регионов и городов, сделают демографические прогнозы, разработают различные программы. Представителям бизнеса будет интересно посмотреть точную информацию о потребителях. Подробный демографический срез разместят на цифровой платформе бизнес-аналитики Росстата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всероссийская перепись населения , Руслан Кухарук

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:26 21.10.2021Школьники и студенты Тюменской области с 30 октября уйдут на каникулы
16:18 21.10.2021В Тюмени очистили участок двора по заявке жительницы
16:15 21.10.202117,5 тысяч жителей Тюменской области пострадали от клещей в минувшем сезоне
16:06 21.10.2021Райдер: в нерабочую неделю в детсадах региона будут работать дежурные группы