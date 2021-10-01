Глава Тюмени заполнил анкеты Всероссийской переписи населения на госуслугах

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие во Всероссийской переписи населения, заполнил анкеты на портале "Госуслуги".

Он написал в своем Instagram, что такой вариант прохождения переписи предпочитает большинство граждан. Заполнить все данные можно в любой удобный момент, и занимает это всего 15 минут.

"Тюменцам доступны и традиционные способы переписи: можно дождаться переписчика дома; сходить на переписной участок или в МФЦ, где предложат на гостевом компьютере ввести ответы, и, конечно, заполнить анкеты на госуслугах, как сделал это я", - говорит Кухарук.

В Тюмени организовано 233 переписных участка. Сотрудники обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами индивидуальной защиты.

Глава Тюмени побывал на участке в МФЦ по ул. Уездной, 4.

Организаторы переписи рассказали ему, что госуслуги предпочитают многие горожане и без проблем заполняют анкеты. К тому же с одного аккаунта можно внести информацию о всех членах семьи.

Руслан Кухарук напомнил, что на основе полученных в ходе Всероссийской переписи данных примут решения по развитию регионов и городов, сделают демографические прогнозы, разработают различные программы. Представителям бизнеса будет интересно посмотреть точную информацию о потребителях. Подробный демографический срез разместят на цифровой платформе бизнес-аналитики Росстата.