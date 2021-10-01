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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 80 тысяч жителей прошли перепись онлайн

Общество, 13:33 21 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 тыс. жителей Тюменской области уже приняли участие во Всероссийской переписи в формате онлайн, сообщил 20 октября департамент информатизации Тюменской области.

Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Пройти ее онлайн могут те, кто имеет подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Информация о заявителе заполняется автоматически исходя из тех данных, которые предоставил пользователь. Информацию о других проживающих в домохозяйстве необходимо вносить вручную.

Все данные собираются в обезличенном виде, а после заполнения опросного листа на указанную личную почту придет QR-код, который нужно будет показать переписчикам. Такой же код будет сохранен в личном кабинете. Заполнить анкету на портале можно до 8 ноября 2021 года.

Всего нужно будет ответить на 33 вопроса. Если проживающий в России находится на ее территории менее года, вопросов будет семь.

Предварительные итоги переписи будут доступны в апреле 2022 года.

Онлайн-перепись доступна по ссылке или одноименное приложение для Android и iOS.

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# Всероссийская перепись населения

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