В Тюменской области 80 тысяч жителей прошли перепись онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 тыс. жителей Тюменской области уже приняли участие во Всероссийской переписи в формате онлайн, сообщил 20 октября департамент информатизации Тюменской области.

Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Пройти ее онлайн могут те, кто имеет подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Информация о заявителе заполняется автоматически исходя из тех данных, которые предоставил пользователь. Информацию о других проживающих в домохозяйстве необходимо вносить вручную.

Все данные собираются в обезличенном виде, а после заполнения опросного листа на указанную личную почту придет QR-код, который нужно будет показать переписчикам. Такой же код будет сохранен в личном кабинете. Заполнить анкету на портале можно до 8 ноября 2021 года.

Всего нужно будет ответить на 33 вопроса. Если проживающий в России находится на ее территории менее года, вопросов будет семь.

Предварительные итоги переписи будут доступны в апреле 2022 года.

Онлайн-перепись доступна по ссылке или одноименное приложение для Android и iOS.