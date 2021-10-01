Перепись населения в труднодоступных селах Тюменской области завершится 30 октября

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Тюменской области всероссийская перепись населения завершится 30 октября. Сейчас переписчики ведут работу в 135 населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми осложнено. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила заместитель руководителя Тюменьстата Татьяна Тихомирова.

"Перепись населения в труднодоступных населенных пунктах юга Тюменской области проводится с 1 декабря 2020 года. В декабре прошлого года была проведена перепись в 28 труднодоступных населенных пунктах Тобольского района. В июне 2021 года — в шести населенных пунктах Ярковского района, в сентябре — в 20 населенных пунктах Уватского района", — отметила Татьяна Тихомирова.

С 1 октября 2021 года перепись населения проходит в 135 труднодоступных населенных пунктах в шести муниципальных районах юга области. Это 21 населенный пункт Вагайского района, 25 населенных пунктах Ишимского района, 2 — Нижнетавдинского района, 24 — Омутинского района, 24 — Упоровского района, 11 — Ялуторовского района и 28 — Ярковского района.

Напомним, старт проведения основного этапа Всероссийской переписи населения объявлен 15 октября. Пройти перепись можно самостоятельно, не дожидаясь переписчика, на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года или на ближайшем переписном участке в МФЦ. Третий вариант — дождаться прихода переписчика с 15 октября по 14 ноября 2021 года, он занесет данные в планшетный компьютер. Анкеты заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов.

Собранные сведения будут использоваться для разработки программ социально-демографического развития страны. Предварительные итоги всероссийской переписи подведут к апрелю 2022 года, окончательные результаты будут готовы в IV квартале 2022 года.

Влада Нерадовская