Александр Моор призвал жителей Тюменской области принять участие во Всероссийской переписи населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Это масштабное событие государственной важности, обратился к жителям Тюменской области губернатор Александр Моор.

Глава региона напомнил, что последняя перепись населения проводилась в 2010 году. За это время произошли изменения и со страной, и с людьми. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической и экономической политики.

Например, при разработке образовательной стратегии необходима информация о национальности и владении языками. Данные об экономической активности учитываются при разработке программ содействия занятости населения. Стратегия развития сельских территорий требует актуальной информации о жителях села.

Впервые перепись будет проводиться в цифровом формате. Вместо бумажных носителей всю информацию переписчики станут заносить сразу в планшеты. Кроме того, можно принять участие в масштабном опросе самостоятельно. Для этого необходимо заполнить вопросник на Едином портале государственных услуг или прийти в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

"Призываю всех жителей Тюменской области проявить активную гражданскую позицию и принять в участие в переписи!" - сказал Александр Моор.