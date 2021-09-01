Боле 170 операторов примут звонки на горячей линии Всероссийской переписи населения

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Горячая линия Всероссийской переписи населения стартовала 24 сентября на базе "Ростелеком Контакт-центр", сообщает пресс-служба компании ПАО "Ростелеком".

Более 170 операторов контакт-центра после специальной подготовки ежедневно принимают звонки по номеру 8-800-707-20-20 до окончания переписи 14 ноября.

Для ответов специалистами Росстата и Ростелекома разработана база знаний из девяти тематических блоков. Она помогает ответить на любые вопросы от простейших до узкоспециальных.

"При подготовке базы знаний учитывались данные предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. По ряду вопросов предусмотрено переключение позвонившего на сотрудников Росстата. Респондент не уйдет без ответа", — подчеркнул заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Основные подготовительные работы к проведению переписи уже выполнены. Подобраны помещения, переданы в регионы планшетные компьютеры для переписчиков, подготовлен электронный переписной лист на портале госуслуг, завершается набор переписчиков и волонтеров переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой "Аврора". Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.