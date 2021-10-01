В Тюменской области 7 тысяч человек уже прошли Всероссийскую перепись населения онлайн

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старт проведения основного этапа Всероссийской переписи населения объявлен 15 октября. В Тюменской области первые 7 тыс. человек заполнили бланки переписи на госуслугах. Такие данные на 14 часов привела руководитель Тюменьстата Лариса Сараева.

"Мы долго ждали и готовились к этому событию, вы знаете, что сроки проведения переписи неоднократно переносились. В ходе всероссийской переписи населения будут получены сведения о социально-демографическом портрете нашего общество: какие есть национальности, какими языками владеем, чем заняты люди, какие источники средств для существования у них имеются", — рассказала она.

Собранные сведения будут использоваться для разработки программ социально-демографического развития. Предварительные итоги переписи подведут к апрелю 2022 г., окончательные результаты будут готовы в IV квартале 2022 г.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заполнить бланк всероссийской переписи населения жители Тюменской области могут тремя путями.

С 15 октября по 8 ноября пройти перепись на портале госуслуг. Для этого требуется стандартная подтвержденная учетная запись на сайте. Пользователь переходит в раздел "Участие в переписи населения" и заполняет опросник, где предусмотрены всплывающие подсказки и пояснения. Вопросы в онлайне точно такие же, как у переписчиков, которые обходят дома. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи.

Жители региона могут дождаться прихода переписчика на дом. Сроки обхода домов переписчиками — с 15 октября по 14 ноября. Переписавшимся на госуслугах достаточно будет показать переписчику код прохождения переписи. Важно помнить, что переписчики имеют специальную экипировку и удостоверение.

Третьим способом могут воспользоваться люди, не желающие пускать в свои квартиры переписчиков. Они могу посетить стационарный участок, которые располагаются в МФЦ, и пройти перепись на гостевых компьютерах с 15 октября по 14 ноября.

При переписи используются три формы бланков переписных листов. Переписной лист формы "Л" является основным и содержит 23 вопроса, в числе которых вопрос о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состояния в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции.

Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в переписной лист формы "П", а для опроса лиц, временно находящихся в стране, используется переписной лист формы "В".

Участие в переписи — добровольное. В России нет никаких наказаний за уклонение от участия в ней. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый может не отвечать на тот или иной вопрос по собственным соображениям.

Предыдущая Всероссийская перепись населения проходила в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 100 млн демографических событий: рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новые места жительства. Перепись поможет оценить масштаб перемен и станет источником знаний о структуре российского общества.

Влада Нерадовская