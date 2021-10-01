Росстат: почти 14 млн человек прошли Всероссийскую перепись населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 14 млн человек уже прошли Всероссийскую перепись населения. Из них 11 млн граждан воспользовались порталом "Госуслуги". Об этом на брифинге по итогам первой недели работы переписчиков рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Он отметил, что функция электронной переписи на Госуслугах превзошла все ожидания, и минимальный порог, установленный в 10%, точно будет побит. Организаторы переписи ожидают, что минимум около 30% жителей страны заполнят анкеты именно через сайт.

Активность переписи на территории всей страны спикер оценивает как довольно высокую. Наиболее активно Госуслугами для этих целей пользуется Тульская область (более 15% граждан уже прошли перепись на сайте), Республика Мордовия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл и Санкт-Петербург. По общей доле переписавшихся обоими способами лидирует Республика Саха (Якутия) - 23%, Тульская область - 21%, Республика Крым - 19,6%.

Перепись идет с хорошим опережением графика, возможно, некоторые субъекты закончат ее гораздо раньше, чем планировалось ранее, сообщил замруководителя Росстата.

Из-за нерабочих дней работа переписчиков не усложнится, заверил он - они и так подготовлены к работе в режиме пандемии. К тому же, им проще будет искать людей, потому что все будут дома. Ведомство также рассматривает возможность продлить электронную перепись до 14 ноября включительно, чтобы каждому было максимально удобно в свободное время заполнить анкету.

Дарья Казакова