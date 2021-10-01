Тамара Трунилова: перепись населения отражает изменения нашей реальной жизни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийская перепись населения отражает изменения, которые происходят в нашей реальной жизни. Она показывает, что жизнь движется вперед, а результаты переписи помогают общественникам, государственным служащим и ученым понять, на что следует обратить внимание.

Такое мнение в интервью ИА "Тюменская линия" высказала член Общественной палаты Тюменской области, председатель областного общества русской культуры Тамара Трунилова.

"Считаю, что важно каждому жителю страны пройти перепись, потому что полученная информация понадобится не только нам самим, но и будущим потомкам. Ведь нам тоже результаты прошлых переписей о многом говорят - как меняются состав населения, уровень образования, и так далее. Поэтому нынешняя перепись скажет о чем-то и будущим нашим потомкам", - сказала она.

Тамара Трунилова напомнила, что в 2021 году очень удобно организована Всероссийская перепись населения. Пройти ее можно несколькими способами, включая заполнение переписного листа на сайте госуслуг. Также тюменцы могут прийти на переписной участок, либо дождаться переписчика.

"В самое ближайшее время мы всей семьей пройдем Всероссийскую перепись населения. Планируем самостоятельно заполнить переписные листы на сайте госуслуг, у нас у каждого есть личный кабинет, поэтому проблем не возникнет. Уверена, что результаты переписи позволят изменить жизнь к лучшему, а для этого нужно знать, что происходит в настоящее время", - добавила Тамара Трунилова.

Напомним, перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. В Тюменской области в ее организации и проведении задействовали более 2 тыс. 800 переписчиков, 450 контролеров и 280 волонтеров. Пройти перепись можно онлайн. Для этого необходимо иметь подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Любовь Голышева