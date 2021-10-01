  • 26 октября 202126.10.2021вторник
  • USD70,1345
    EUR81,7418
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области назвали районы-лидеры Всероссийской переписи населения

Общество, 16:07 26 октября 2021

информационно-издательский центр "Ярковские известия" | Фото: информационно-издательский центр "Ярковские известия"

В Тюменской области перепись населения активнее всего проходит в Ярковском, Абатском, Вагайском, Сорокинском, Упоровском и Ялуторовском районах, сообщает Тюменьстат.

Основной этап Всероссийской переписи населения проходит с 15 октября. В Тюменской области в первые дни переписано 12,5% человек. По данным на 22 октября, этот показатель превышает среднероссийский, сказал директор областного департамента экономики Максим Скворцов на онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что результаты Всероссийской переписи необходимы для выработки социально-демографической и экономической политики.

"От активного участия земляков зависит, насколько полной будет собранная информация, на основе которой в ближайшем будущем будут сформированы программы и стратегии развития Тюменской области и всей России. Поэтому сегодня важно усилить работу по привлечению жителей к участию в переписи", – подчеркнул он.

Через Единый портал государственных услуг можно переписаться в электронном формате до 8 ноября. Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всероссийская перепись населения

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:28 26.10.2021Высокое давление и ожирение чаще всего выявляют у тюменцев при обследовании в центре здоровья
16:10 26.10.2021Оперштаб: пункты вакцинации от COVID-19 продолжат работать в торгово-развлекательных центрах
16:07 26.10.2021В Тюменской области назвали районы-лидеры Всероссийской переписи населения
15:55 26.10.2021Жители Казанского района добились перерасчета за некачественную воду