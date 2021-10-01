В Тюменской области назвали районы-лидеры Всероссийской переписи населения

| Фото: информационно-издательский центр "Ярковские известия" | Фото: информационно-издательский центр "Ярковские известия"

В Тюменской области перепись населения активнее всего проходит в Ярковском, Абатском, Вагайском, Сорокинском, Упоровском и Ялуторовском районах, сообщает Тюменьстат.

Основной этап Всероссийской переписи населения проходит с 15 октября. В Тюменской области в первые дни переписано 12,5% человек. По данным на 22 октября, этот показатель превышает среднероссийский, сказал директор областного департамента экономики Максим Скворцов на онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что результаты Всероссийской переписи необходимы для выработки социально-демографической и экономической политики.

"От активного участия земляков зависит, насколько полной будет собранная информация, на основе которой в ближайшем будущем будут сформированы программы и стратегии развития Тюменской области и всей России. Поэтому сегодня важно усилить работу по привлечению жителей к участию в переписи", – подчеркнул он.

Через Единый портал государственных услуг можно переписаться в электронном формате до 8 ноября. Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года.