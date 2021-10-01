Волонтеры помогают пройти всероссийскую перепись жителям Казанского района

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Как пройти перепись на портале госуслуг и на стационарных участках, консультируют волонтеры жителей Казанского района Тюменской области. В добровольческом отряде из 15 человек — студенты и работники учреждений культуры, спорта и образования.

Все волонтеры прошли специальное обучение и привиты от коронавирусной инфекции. На улицах и в МФЦ они информируют людей о сохранении безопасности персональных данных, сроках и вариантах прохождения переписи.

"Большинство жителей нашего района знают о переписи, многие прошли ее самостоятельно и получили специальные QR-коды", — рассказала волонтер переписи Антонина Лахтина.

Работа волонтеров продолжится до 15 ноября.