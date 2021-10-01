Удобство электронной переписи оценили тюменские ветераны

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

233 переписных участка открыты в Тюмени. Их могут посетить те, кто по каким-то причинам не может принять участие в переписи на портале "Госуслуги". Об этом рассказал начальник управления по организационной работе управы ЛАО Юрий Верхоланцев.

Среди тех, кто выбрал для себя электронный на портале "Госуслуги" - председатель совета ветеранов Ленинского административного округа Александр Сороколетов. В течение 15 минут он ответил на все вопросы о возрасте, гражданстве, владении языком, использовании его в повседневной жизни, национальности, образовании, семейном положении и другие.

"Удобно так перепись проходить, не то, что в наше время. Когда-то мне довелось работать в переписной комиссии, приходилось ходить по домам закрепленного участка, мы на печатной машинке создавали бланки, это была кропотливая работа", – поделился Александр Сороколетов.

Он также внес в переписные бланки супругу, это значит, что участвовать в переписи ей уже не требуется. Завершив опрос, ветеран получил QR-код, его нужно сохранить. Опрос на "Госуслугах" можно пройти до 8 ноября. Задать вопрос о переписи можно по телефону 8-800-707-20-20, линия открыта до 14 ноября.