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В Ишиме во всероссийской переписи приняли участие 54% жителей

Общество, 17:25 28 октября 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

54% ишимцев приняли участие во Всероссийской переписи населения. С жителями работают 115 переписчиков, 19 контролеров, сообщает администрация Ишима.

В городе открыты десять переписных помещений. Пройти всероссийскую перепись горожане могут до 14 ноября удобным способом: переписаться через госуслуги, дождаться переписчика дома, дойти до ближайшего стационарного переписного участка.

По данным правительства России на 27 октября, во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 млн человек, это 44% жителей. Около 17 млн человек переписались электронным способом. Организованы 44 тыс. участков, работают 314 тыс. переписчиков.

Регионами-лидерами переписи являются Волгоградская область, Тульская и Курганская области, Москва, Мордовия, Тыва и Чечня.

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# Всероссийская перепись населения

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