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Один человек погиб, десять получили ранения в авариях на дорогах Тюменской области

Происшествия, 11:34 25 октября 2021

ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб, десять получили ранения в восьми ДТП на дорогах Тюменской области в минувшие выходные дни, 23-24 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 25 октября на 192-м км дороги Курган - Тюмень автомобиль "Лада" въехал в заднюю часть Peugeot, пропускавшего пешеходов на переходе.

"Предварительно, 34-летняя водитель "Лады" не выбрала безопасную скорость и дистанцию, женщина везла двоих детей четырех и семи лет в садик и школу. Младший ребенок перевозился с нарушением, в сиденье от детского автокресла без спинки, что не позволило правильно его зафиксировать. Мальчик ударился лицом, получил повреждения", - рассказали инспекторы.

Обстоятельства ДТП выясняются. Женщина-водитель привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

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# аварии , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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