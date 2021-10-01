Один человек погиб, десять получили ранения в авариях на дорогах Тюменской области

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб, десять получили ранения в восьми ДТП на дорогах Тюменской области в минувшие выходные дни, 23-24 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 25 октября на 192-м км дороги Курган - Тюмень автомобиль "Лада" въехал в заднюю часть Peugeot, пропускавшего пешеходов на переходе.

"Предварительно, 34-летняя водитель "Лады" не выбрала безопасную скорость и дистанцию, женщина везла двоих детей четырех и семи лет в садик и школу. Младший ребенок перевозился с нарушением, в сиденье от детского автокресла без спинки, что не позволило правильно его зафиксировать. Мальчик ударился лицом, получил повреждения", - рассказали инспекторы.

Обстоятельства ДТП выясняются. Женщина-водитель привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.