В Тюмени мигранты знакомятся с русским языком и культурой на бесплатных курсах

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Школа выходного дня и адаптационные курсы проходят для семей иностранных граждан на базе ТюмГУ и Центра развития лидерских и проектных компетенций, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Программа школы выходного дня включает три блока: языковой, культурологический и социальный. Дети знакомятся с русской культурой и историей, литературой и традициями, узнают социальные и правовые нормы поведения. Занятия посещают как дети, не говорящие на русском языке, так и школьники, успешно осваивающие школьную программу.

Адаптационные курсы для родителей-мигрантов проводятся параллельно со школой выходного дня. Взрослые слушатели обращаются к сложным вопросам русского языка и культуры, особенностям российской образовательной системы. Много внимания на занятиях уделяют педагогическим и правовым вопросам: как помочь ребенку освоиться в новой культурной среде, как взаимодействовать с организациями и органами власти по вопросам, связанным с жизнью и здоровьем ребенка.

Для детей и взрослых предусмотрены групповые и индивидуальные встречи. Занятия проходят до 4 декабря 2021 года по субботам бесплатно.

Записаться можно в любое время в период проведения курсов по телефону +7 (3452) 59-76-22, e-mail: g.f.shigapova@utmn.ru.