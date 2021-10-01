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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жительница Тюмени отправилась фотографировать закат и чуть не утонула в болоте

Происшествия, 10:21 26 октября 2021

УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

В Тюмени полицейские спасли местную жительницу, увязшую в болоте. В дежурную часть городской полиции поступил звонок от тюменки, которая сообщила, что увязла в топи близ СНТ "Царево" и не может выбраться самостоятельно, сообщает УМВД Тюмени.

Участковый вместе с полицейским-водителем отправился на помощь местной жительнице. Поиски заняли около полутора часов.

"Были непростые условия: ночь, болотистая местность. Кроме того, из-за постоянного контакта с пострадавшей у нас с напарником быстро разрядились телефоны и пришлось ориентироваться только на голос и сигнальный свет фонарика телефона", – рассказал лейтенант полиции Ерлан Кудоспаев.

Полицейские преодолели несколько десятков метров болотистой местности и помогли девушке выбраться. Спасательная операция заняла еще около часа. По дороге домой девушка рассказала, что отправилась в СНТ в надежде сфотографировать закат: знакомые порекомендовали ей отличное место, но, возвращаясь обратно, она угодила в болото.

Девушка направила начальнику УМВД Андрею Кабанову письмо с благодарностью сотрудникам отдела полиции № 6.

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# болото , полиция

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