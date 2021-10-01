В Тюменском районе сельхозкооператив наращивает объем молока от ЛПХ

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Более 20 личных подсобных хозяйств Тюменского района сдают молоко в кооператив "Наш". За последние два года число поставщиков выросло почти в два раза. Для частников это как возможность получить дополнительный доход, так и основной источник заработка, сообщает администрация района.

Кооператив работает более трех лет и увеличивает стоимость литра молока с 15 рублей в 2019 году до 23 рублей за литр в 2021 г.

"Мы стараемся следить за рыночной ситуацией и поэтому постепенно наращиваем цену. Дорожают корма, увеличивается в целом стоимость содержания животных, поэтому нам хочется поддерживать наших сдатчиков и привлекать новых, - рассказал председатель кооператива Максим Кропачев. - Когда за свой труд фермер получает достойные деньги, появляется стимул делать больше и лучше".

Сейчас большинство поставщиков молока - это ЛПХ Салаирского и Наримановского сельских поселений. Собранное молоко кооператив "Наш" транспортирует в покровский "Ясень-Агро", где продукт проходит обязательную проверку в лаборатории, расфасовку, а затем направляется в магазины для реализации.