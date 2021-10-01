Тюменская область получит около 835 млн рублей на обеспечение медпомощи по ОМС
Около 835 млн рублей получит из резервного фонда федерального правительства Тюменская область на обеспечение медпомощи по ОМС. Планы распределения трансфертов регионам из федерального бюджета 2022-2024 годов рассмотрели во время заседания трехсторонней комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений.
Как сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам и депутат фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Александр Ремезков, также одобрен ряд предложений по дополнительной поддержке регионов в 2021 году.
"Этот этап работы над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы важен для регионов, в том числе, и для Тюменской области. Мы будем корректировать предложения федеральных министерств и ведомств и при необходимости добиваться увеличения сумм трансфертов для Тюменской области по различным направлениям. Распределение трансфертов для регионов на предстоящие три года будет утверждаться в ноябре при принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении, - подчеркнул Александр Ремезков. - Кроме того, на заседаниях комиссии мы также будет рассматривать и вопросы оперативного выделения регионам дополнительной поддержки в этом году. При поддержке нашей фракции "Справедливая Россия - За правду" мы будем работать над тем, чтобы регионам в полной мере выделялся необходимый для стабильного развития объем федеральной помощи".
На заседании трехсторонней комиссии внимательно изучили предлагаемые правительством методики распределения трансфертов, а также планы по выделению регионам субсидий, дотаций и субвенций из федерального бюджета по ключевым направлениям социальной поддержки граждан и развития экономики.