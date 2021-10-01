Тюменская область получит около 835 млн рублей на обеспечение медпомощи по ОМС

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Около 835 млн рублей получит из резервного фонда федерального правительства Тюменская область на обеспечение медпомощи по ОМС. Планы распределения трансфертов регионам из федерального бюджета 2022-2024 годов рассмотрели во время заседания трехсторонней комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений.

Как сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам и депутат фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Александр Ремезков, также одобрен ряд предложений по дополнительной поддержке регионов в 2021 году.

"Этот этап работы над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы важен для регионов, в том числе, и для Тюменской области. Мы будем корректировать предложения федеральных министерств и ведомств и при необходимости добиваться увеличения сумм трансфертов для Тюменской области по различным направлениям. Распределение трансфертов для регионов на предстоящие три года будет утверждаться в ноябре при принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении, - подчеркнул Александр Ремезков. - Кроме того, на заседаниях комиссии мы также будет рассматривать и вопросы оперативного выделения регионам дополнительной поддержки в этом году. При поддержке нашей фракции "Справедливая Россия - За правду" мы будем работать над тем, чтобы регионам в полной мере выделялся необходимый для стабильного развития объем федеральной помощи".

На заседании трехсторонней комиссии внимательно изучили предлагаемые правительством методики распределения трансфертов, а также планы по выделению регионам субсидий, дотаций и субвенций из федерального бюджета по ключевым направлениям социальной поддержки граждан и развития экономики.