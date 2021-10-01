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ЦИК России предложил включить Игоря Халина и Андрея Николаева в состав нового облизбиркома

Политика, 15:34 27 октября 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кандидатуры Игоря Халина и Андрея Николаева для назначения членами Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса представят на рассмотрение губернатору Александру Моору и депутатам Тюменской областной думы. Соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 27 октября.

Срок полномочий избирательных комиссий 55 регионов истекает в 2021 году. На заседании ЦИК России рассмотрели кандидатов в 20 субъектов.

"В этом году истекает срок полномочий избирательных комиссий 55 регионов. Сегодня мы предлагаем кандидатуры в состав двадцати из них. Большинство из кандидатов уже работали в этих избирательных комиссиях, их профессионализм не вызывает сомнений", - уточнила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Соответствующие постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации направлены высшим законодательным органам государственной власти и главам указанных регионов.

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# Андрей Николаев , Игорь Халин , ЦИК РФ

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