Тоболяк похитил чугунные решетки на сумму более миллиона рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мужчину, подозреваемого в краже чугунных решеток на сумму более 1 млн рублей, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В полицию с сообщением о краже решеток для ливневой канализации обратился представитель одного из предприятий города. Неизвестный похитил около 400 решеток, причинив ущерб на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

Полицейские установили автомобиль, на котором передвигается злоумышленник. При осмотре его машины обнаружено несколько штук чугунных решеток. 37-летний задержанный свою вину признал. На протяжении полумесяца злоумышленник похищал решетки и сдавал их в пункты приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело.