В Тюменской области COVID-19 чаще всего болеют жители 65 лет и старше

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальный показатель заболеваемости COVID-19 по итогам 42-й недели 2021 года зарегистрирован в Тюменской области среди людей в возрасте 65 лет и старше - 242 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

На втором месте - возрастная группа 50-64 года (170 на 100 тыс. населения), на третьем - 30-49 лет (151,5 на 100 тыс. населения).

Среди детей на первом месте по заболеваемости находится возрастная группа 15-17 лет с приростом на 15% к предыдущей неделе, на втором месте - возрастная группа 7-14 лет с приростом на 19,5%, на третьем месте - дети в возрасте 1-6 лет с приростом 5%.

За неделю зарегистрировано 484 новых семейных очага. Основным местом заражения за последнюю неделю остается контакт в семье (54%), на втором месте - контакт по месту работы и заражение в общественных местах и общественном транспорте (по 22%).

Евгений Бабенко