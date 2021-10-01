В Тюменской области усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 группы по контролю за соблюдением режима самоизоляции будут дежурить в селах Тобольского района с 30 октября по 7 ноября, сообщает администрация муниципалитета.

В состав групп вошли главы поселений, участковые уполномоченные и общественники. Они будут инспектировать населенные пункты, где проверят, как соблюдают режим самоизоляции пожилые люди. Посмотрят, как соблюдают антиковидные меры в торговых точках и придорожных кафе, имеют ли сотрудники сертификат о вакцинации против COVID-19 или QR-код переболевшего коронавирусом.

Напомним, что неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. В Тюменской области временно приостанавливают работу кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. Будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат дежурных групп. Будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Общепит продолжит работу в формате навынос и доставки еды.

Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет оказываться в полном объеме.

Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, вводится режим самоизоляции.