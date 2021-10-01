  • 29 октября 202129.10.2021пятница
  • USD70,5207
    EUR81,8393
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Галина Шарухо: больше половины случаев COVID-19 регистрируются в Тюмени

Общество, 18:44 28 октября 2021

ИА «Тюменская линия»

Далее в сюжете В Тюменской области COVID-19 чаще всего болеют жители 65 лет и старше

Более 64% заболевших COVID-19 за 42 неделю 2021 года зарегистрировано в Тюмени. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Тюменской области остается напряженной. Увеличение заболеваемости отмечается в 19 муниципалитетах региона", - отметила она.

За последние четыре недели недельный показатель заболеваемости вырос на 33%.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Галина Шарухо , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 28.10.2021В Тюменской области COVID-19 чаще всего болеют жители 65 лет и старше
18:44 28.10.2021Галина Шарухо: больше половины случаев COVID-19 регистрируются в Тюмени
18:01 28.10.2021В Тюмени председатели судов презентовали объединенную пресс-службу судебной системы
17:59 28.10.202129 октября - события дня