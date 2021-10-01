Галина Шарухо: больше половины случаев COVID-19 регистрируются в Тюмени

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Далее в сюжете В Тюменской области COVID-19 чаще всего болеют жители 65 лет и старше

Более 64% заболевших COVID-19 за 42 неделю 2021 года зарегистрировано в Тюмени. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Тюменской области остается напряженной. Увеличение заболеваемости отмечается в 19 муниципалитетах региона", - отметила она.

За последние четыре недели недельный показатель заболеваемости вырос на 33%.

Евгений Бабенко