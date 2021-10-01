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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зафиксирована смерть 14 человек с COVID-19

Общество, 13:52 29 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cмерть 14 пациентов с коронавирусом зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Заболели 336 человек, выздоровели 117, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 39 тыс. 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 163 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 30 тыс. 462 человека.

В Москве выявили 7 тыс. 511 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 452, в Московской области - 2 тыс. 556.

В Свердловской области заболели 692 человека, в Челябинской области - 480, в Ханты-Мансийском автономном округе - 258, в Курганской области - 202, в Ямало-Ненецком автономном округе - 136.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 432 тыс. 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 тыс. 220 летальных исходов, выздоровели 7 млн 302 тыс. 515 человек.

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# коронавирус

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