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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Якушев поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер безопасности

Политика, 11:49 29 октября 2021

Фото: uralfo.gov.ru

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Несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации - основные причины роста заболеваемости COVID-19, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании с представителями регионов.

"Ситуация остается напряженной. Растут заболеваемость и смертность. Система здравоохранения работает с запредельной нагрузкой. Требуются адекватные и оперативные меры для снижения темпов распространения COVID-19. Предстоящие нерабочие дни нужно использовать максимально эффективно: мобилизовать все резервы и возможности, чтобы разорвать максимальное количество цепочек распространения инфекции", - подчеркнул полпред главы государства.

Владимир Якушев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта, наращивать темпы вакцинации.

Желающих вакцинироваться становится больше. Регионы наращивают мощности за счет выездных прививочных пунктов. "Необходимо максимально защитить жизнь и здоровье людей", - подчеркнул он.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , коронавирус

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