В Тюменской области ежедневно дезинфицируют автобусы и маршрутки

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дезинфекцию общественного транспорта в Тюменской области проводят ежедневно. По завершении рабочей смены пол, поручни и сиденья обрабатывают специальными средствами, сообщает оперштаб.

"В соответствии с рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции дезинфекция должна проводиться ежедневно на транспорте после рабочей смены, дезинфекции также подлежат автовокзалы и другие помещения с нахождением людей", - подчеркнули специалисты.

Ежедневно сотрудники транспортных компаний проходят утренний фильтр: при первых признаках заболевания их отстраняют от работы. Водители, кондукторы, как и пассажиры, обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте организуют несколько раз в неделю.

Плановую дезинфекцию проводят на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и аэропортах. К примеру, в Рощино к обработке помещений привлекают сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Тюменской области. Они дезинфицируют залы ожидания, стойки регистрации, зоны таможенного контроля, досмотра.

Ранее в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта и транспортной инфраструктуры, почты, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг. Постановление подписала главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

Екатерина Исаева