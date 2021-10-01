В Тюменской области зафиксировали смерть 11 пациентов с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

11 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 339 случаев болезни, выздоровели 113 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 40 тыс. 993 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 тыс. 115 человек.

В Москве зарегистрировали 7 тыс. 603 случая болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 597, в Московской области - 2 тыс. 737.

В Свердловской области заболели 711 человек, в Челябинской области - 503, в Ханты-Мансийском автономном округе - 260, в Курганской области - 206, в Ямало-Ненецком автономном округе - 140.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 513 тыс. 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 238 тыс.’538 летальных исходов, выздоровели 7 млн 358 тыс. 539 человек