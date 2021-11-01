Кардиологи МКДЦ в Тюмени приняли более восьми тысяч пациентов с начала года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 8 тысяч пациентов приняли врачи-кардиологи многопрофильного консультативно-диагностического центра Тюмени в 2021 году, сообщает областной департамент здравоохранения.

Специалисты провели почти 4 тыс. ультразвуковых исследований, более 1,1 тыс. нагрузочных тестов с ЭКГ, почти 3 тыс. случаев суточного мониторирования ЭКГ и АД. Число пациентов, которых направили на госпитализацию в стационары города для обследования или хирургического лечения, увеличилось вдвое.

В центр обращаются пациенты с высокими сердечно-сосудистыми рисками, с подозрением на ишемическую болезнь сердца для установления или уточнения диагноза, коррекции лечения в сложных случаях, решения вопроса о необходимости проведения коронароангиографии. Также врачи определяют необходимость в оперативном лечении аритмии по результатам суточного мониторирования ЭКГ.

Прием в кардиологическом центре ведут врачи-кардиологи, врач-невролог. Сформирована инструментальная база для проведения современных методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи-кардиологи МКДЦ также ведут профилактическую работу – работает школа здоровья для пациентов с артериальной гипертонией и с хронической сердечной недостаточностью.