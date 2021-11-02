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В Тобольском районе спасли рыбака, провалившегося под лед

Происшествия, 17:59 02 ноября 2021

пресс-служба главы Тобольского района | Фото: пресс-служба главы Тобольского района

Тонувшего рыбака спасли жители д. Сабанаки 2 ноября, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Мужчина вышел на неокрепший лед о. Саускановское, чтобы порыбачить. По информации единой диспетчерской службы района, сообщение поступило от местных жителей в 09 часов 30 минут.

"Я живу на берегу озера, утром вышел на улицу и услышал крики, пошел посмотреть. Увидел человека, он провалился под лед. Начал его вытаскивать из воды. В это время подъехали люди из соседней деревни Юрты Иртышатские. Мы позвонили по номеру 112, вызвали скорую. Рыбаку дали куртку и варежки", - рассказал очевидец Абдульхазан Кульмаметьев.

Рыбака доставила в больницу города Тобольска бригада скорой помощи.

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# несчастный случай , Тобольский район

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