В Тобольском районе спасли рыбака, провалившегося под лед

| Фото: пресс-служба главы Тобольского района | Фото: пресс-служба главы Тобольского района

Тонувшего рыбака спасли жители д. Сабанаки 2 ноября, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Мужчина вышел на неокрепший лед о. Саускановское, чтобы порыбачить. По информации единой диспетчерской службы района, сообщение поступило от местных жителей в 09 часов 30 минут.

"Я живу на берегу озера, утром вышел на улицу и услышал крики, пошел посмотреть. Увидел человека, он провалился под лед. Начал его вытаскивать из воды. В это время подъехали люди из соседней деревни Юрты Иртышатские. Мы позвонили по номеру 112, вызвали скорую. Рыбаку дали куртку и варежки", - рассказал очевидец Абдульхазан Кульмаметьев.

Рыбака доставила в больницу города Тобольска бригада скорой помощи.