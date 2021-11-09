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Офтальмолог советует не проводить за компьютером более 6 часов в день

Общество, 12:32 09 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Взрослый человек может без ущерба для здоровья проводить за компьютером, планшетом или смартфоном не более 6 часов в день - по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха.

Такую точку зрения высказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

"Это оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека", - подчеркнул он.

Длительная непрерывная работа за экраном монитора, по словам Сергея Хомякова, приводит к астенопии – состоянию зрительного утомления.

"Кроме того, работа за компьютером – это не только нагрузка на глаза, но и на мозг, на всю систему статики тела, - пояснил он. - Соответственно, длительная работа за компьютером может приводить к хроническому информационному стрессу, к головным болям, проблемам с осанкой".

Экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения, по оценке специалистов, не имеют принципиальных отличий. Различия есть в угловых размерах гаджета, расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Оптимальна работа с гаджетом, имеющим угловые размеры около 5-20 (до 30) градусов.

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# компьютер , офтальмологи , смартфон

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