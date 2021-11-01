Три аварии в Тюменской области спровоцировали начинающие водители

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10 аварий произошли на дорогах в Тюменской области 9 ноября. В них пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Три аварии спровоцировали начинающие водители со стажем за рулем от месяца до года, сообщает региональная Госавтоинспекция.

25-летняя водитель на автомобиле Toyota Autism на ул. Газовиков не пропустила на перекрестке автомобиль Lada Largus. Стаж водителя Toyota за рулем – один год. В аварии травмированы оба водителя.

На 20-м километре окружной дороги Тюмени водитель автомобиля Wolksvagen Polo при перестроении не уступила дорогу второй машине. В ДТП получил легкие травмы шестилетний сын водителя первой иномарки. Стаж мамы за рулем автомобиля – два месяца.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Renault Logan опрокинулся вчера на 10-м километре автодороги Тюмень – Салаирка. По предварительным данным, 21-летний водитель Renault со стажем за рулем девять месяцев не выбрал безопасную скорость. Он получил травмы лица и другие травмы.