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Три аварии в Тюменской области спровоцировали начинающие водители

Происшествия, 11:28 10 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10 аварий произошли на дорогах в Тюменской области 9 ноября. В них пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Три аварии спровоцировали начинающие водители со стажем за рулем от месяца до года, сообщает региональная Госавтоинспекция.

25-летняя водитель на автомобиле Toyota Autism на ул. Газовиков не пропустила на перекрестке автомобиль Lada Largus. Стаж водителя Toyota за рулем – один год. В аварии травмированы оба водителя.

На 20-м километре окружной дороги Тюмени водитель автомобиля Wolksvagen Polo при перестроении не уступила дорогу второй машине. В ДТП получил легкие травмы шестилетний сын водителя первой иномарки. Стаж мамы за рулем автомобиля – два месяца.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Renault Logan опрокинулся вчера на 10-м километре автодороги Тюмень – Салаирка. По предварительным данным, 21-летний водитель Renault со стажем за рулем девять месяцев не выбрал безопасную скорость. Он получил травмы лица и другие травмы.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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