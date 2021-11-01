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Тюменцы хранили в арендованной квартире полтора килограмма мефедрона

Происшествия, 18:25 10 ноября 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 1,5 кг мефедрона изъяли полицейские у двоих тюменцев. Кроме того, в арендованной квартире обнаружено оборудование для изготовления и фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

Правоохранители задержали ранее судимых жителей Тюмени 1987 и 1990 годов рождения. В арендованной ими квартире обнаружены и изъяты полимерные пакеты с приготовленные для сбыта наркотиком.

Задержанные пояснили, что запрещенные вещества они приобретали через Интернет. Впоследствии наркотики реализовывались через тайники. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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# наркотики , уголовное дело

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