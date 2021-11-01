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490 тонн пивоваренного ячменя экспортировали из Тюменской области в Казахстан

Экономика, 16:08 11 ноября 2021

mcx.gov.ru

490 тонн пивоваренного ячменя экспортировали из Тюменской области в Казахстан в ноябре.

По информации регионального управления Россельхознадзора, продукция получила сертификат безопасности.

Исследование провели сотрудники Тюменского испытательного центра научно-методической ветеринарной лаборатории. Карантинных вредных организмов обнаружено не было. Продавцу пивоваренного ячменя выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции и ее соответствие требованиям страны-импортера.

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# управление Россельхознадзора , экспорт

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