490 тонн пивоваренного ячменя экспортировали из Тюменской области в Казахстан

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490 тонн пивоваренного ячменя экспортировали из Тюменской области в Казахстан в ноябре.

По информации регионального управления Россельхознадзора, продукция получила сертификат безопасности.

Исследование провели сотрудники Тюменского испытательного центра научно-методической ветеринарной лаборатории. Карантинных вредных организмов обнаружено не было. Продавцу пивоваренного ячменя выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции и ее соответствие требованиям страны-импортера.