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В Тюмени KIA и Mercedes столкнулись на объездной дороге

Происшествия, 17:00 11 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобили KIA и Mercedes столкнулись на объездной дороге в Тюмени 11 ноября. Одну машину отбросило в отбойник, вторую – на трубы тепломагистрали.

"По предварительным данным, женщина 1980 года рождения, управлявшая машиной KIA, не смогла выбрать безопасную скорость и дистанцию и въехала в заднюю часть автомобиля Mercedes", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

От удара Mercedes отлетел в отбойник. Вторую иномарку отбросило на тепломагистраль.

Женщине, управлявшей KIA, помощь оказали на месте. Информации о других пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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