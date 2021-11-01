В Тюмени KIA и Mercedes столкнулись на объездной дороге

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобили KIA и Mercedes столкнулись на объездной дороге в Тюмени 11 ноября. Одну машину отбросило в отбойник, вторую – на трубы тепломагистрали.

"По предварительным данным, женщина 1980 года рождения, управлявшая машиной KIA, не смогла выбрать безопасную скорость и дистанцию и въехала в заднюю часть автомобиля Mercedes", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

От удара Mercedes отлетел в отбойник. Вторую иномарку отбросило на тепломагистраль.

Женщине, управлявшей KIA, помощь оказали на месте. Информации о других пострадавших нет.

Инна Пахомова