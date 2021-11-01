Водитель иномарки погиб в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

41-летний водитель Mitsubishi, житель Челябинской области погиб в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе 11 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Mitsubishi Lancer въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Стрелка спидометра иномарки в момент удара застыла на отметке 145 километров в час. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге не ограничено, осуществляется в полном объеме", – рассказали в ГИБДД.