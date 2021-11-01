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Водитель иномарки погиб в аварии в Тюменской области

Происшествия, 16:30 11 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

41-летний водитель Mitsubishi, житель Челябинской области погиб в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе 11 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Mitsubishi Lancer въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Стрелка спидометра иномарки в момент удара застыла на отметке 145 километров в час. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге не ограничено, осуществляется в полном объеме", – рассказали в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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