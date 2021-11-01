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Автобус с вахтовиками врезался в большегруз в Уватском районе

Происшествия, 14:03 13 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса с вахтовиками на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 12 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, авария случилась в шестом часу вечера на 453-м км трассы.

Водитель автобуса, в котором находились 28 пассажиров, не выбрал безопасную скорость и въехал в заднюю часть большегруза Volvo.

Травмированы 55-летний водитель и 23-летний пассажир автобуса.

Автобус перевозил вахтовых рабочих из Нового Уренгоя в

Новосибирск. Его водитель автобуса в 2021 году уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Так, за пьяную езду его ждет лишение права управления транспортом по решению суда.

Обстоятельства ДТП выясняются. Это уже второе ДТП с участием автобусов в Уватском районе. Ранее автобус съехал в кювет, пострадавших не было.

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