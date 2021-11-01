Жителя Свердловской области будут судить в Тюмени за мошенничество в особо крупном размере

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Житель Первоуральска Свердловской области 1964 года рождения, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, предстанет перед судом в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

"В 2021 году проживающий в Свердловской области мужчина, имевший информацию о привлечении к уголовной ответственности супруга знакомой по обвинению в выводе незаконных финансовых средств за рубеж, решил завладеть ее деньгами. Под предлогом решения вопроса о назначении фигуранту минимального наказания он попросил четыре миллиона рублей. Жители соседнего региона договорились о передаче денег в Тюменской области", — сообщили в ведомстве.

У злоумышленника не было возможности повлиять на ход дела. Женщина, от которой он намеревался получить деньги, обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали при получении денег в Тюменской области. Сейчас он — под стражей.

Мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Уголовное дело направлено в суд.