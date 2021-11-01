Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме на улице Промышленной в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

75 квадратных метров составила площадь пожара на ул. Промышленной в Тюмени. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме днем 18 ноября.

Спецподразделения работали по повышенному номеру вызова.

"В этом частном секторе плотная застройка. Необходимо было не только потушить пламя, но и защитить соседние дома и постройки", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На месте развернули два звена газодымозащитной службы – было сильное задымление. Для тушения огнеборцы прокладывали магистральную линию на расстоянии 50 кв. м.

"По словам соседей, в доме могли находится люди. Пожарные бросили силы на поиск, но оказалось, что в помещении никого не было. В момент ЧП жильцов дома не было. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки", – добавил Александр Зубарев.

По этой же причине днем произошел пожар в подсобном помещении магазина на ул. Дружбы. От огня пострадало 2 кв. м площади.

Пять пожаров возникли в Тюменской области 18 ноября. Три - из-за короткого замыкания электропроводки, один – из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

Инна Пахомова