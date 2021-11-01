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Водитель автомобиля Nissan Almera погибла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Происшествия, 12:04 22 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

29-летняя водитель автомобиля Nissan Almera погибла в аварии на 211-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 21 ноября.

"По предварительным данным, автомобиль Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Volkswagen Tiguan. В результате ДТП женщина скончалась на месте", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

44-летний водитель Volkswagen Tiguan получил травму. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются. По предварительной информации, оба участника аварии — жители Тобольска.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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