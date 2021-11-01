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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Студенту с серьезной раной оказали помощь друзья и бригада медиков

Общество, 16:43 22 ноября 2021

Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

Медицинская помощь понадобилась 18-летнему студенту, решившему перекусить в третьем часу ночи, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Когда молодой человек на кухне резал колбасу, нож выскользнул из его рук и рассек правое бедро. Первую помощь юноше с большой и обильно кровоточащей раной оказали друзья. Они остановили венозное кровотечение с помощью повязки из подручных средств и вызвали бригаду скорой помощи. Медики прибыли через четыре минуты. Они обработали рану, наложили тугую асептическую повязку, подключили капельницу с физраствором и доставили пострадавшего в Областную клиническую больницу № 2.

Всего за 20 по 21 ноября врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 51 жителю областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 554 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 505 пациентов.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 961 вызов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

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# Станция скорой помощи

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