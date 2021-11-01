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В Тюмени супругов Муравьевых лишили родительских прав по решению суда

Происшествия, 10:13 23 ноября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Сергей и Гузель Муравьевы лишились родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери. Такое решение вынес Ленинский районный суд Тюмени 23 ноября. С супругов будут взысканы алименты, сообщает прокуратура Тюменской области.

С иском о лишении родительских прав летом 2021 года обратилось управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района.

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании с участием работника прокуратуры Ленинского округа Тюмени. В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей. Прокуратура дала заключение о лишении Муравьевых родительских прав и взыскании с них алиментов на содержание детей, которые находятся в одном из социальных учреждений.

Решение суда не вступило в законную силу.

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