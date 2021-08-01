Убийцу Насти Муравьевой вычислили по коробке из-под бытовой техники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40-летнего жителя Сургута задержали по подозрению в убийстве 9-летней Насти Муравьевой. Его вычислили по картонной коробке из-под бытовой техники, в которой находилось тело ребенка 19 августа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Тело девочки в момент обнаружения было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан", - рассказала Ирина Волк.

В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки.

"В настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - добавила официальный представитель МВД РФ.