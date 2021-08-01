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Полиция объявила о вознаграждении 1 млн рублей за информацию об убийце Насти Муравьевой

Общество, 11:03 21 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вознаграждение 1 млн рублей предусмотрено тому, кто обладает информацией об убийце 9-летней Насти Муравьевой. Соответствующее обращение опубликовала полиция Тюменской области.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, которая поможет установить лиц, причастных к совершению преступления в отношении девочки, просят незамедлительно обращаться в МВД России по телефонам: + 7 (3452) 793-023, + 7 (3452) 793-227, + 7 (3452) 793-727, + 7 (3452) 482-356 или 102, 02. Конфиденциальность и безопасность гарантируется.

Напомним, тело Насти Мурвьевой было обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчного в Тюмени. Был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

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# вознаграждение , поиск детей , полиция

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