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МВД России объявило вознаграждение 1 млн рублей за информацию о 9-летней Насте Муравьевой

Происшествия, 09:58 10 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вознаграждение 1 млн рублей предусмотрено тому, кто обладает информацией о пропавшей 30 июня 9-летней Насте Муравьевой. Или тому, кто окажет помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней и задержании причастных лиц, сообщает МВД России.

Напомним, Настя Муравьева, родившаяся 3 июля 2012 года, ушла из дома по ул. Судостроителей и не вернулась.

Следственным отделом по Ленинскому административному округу Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование дела находится на особом контроле руководителя главка СК РФ Александра Бастрыкина.

Информацию о местонахождении девочки и лицах, причастных к ее исчезновению, сообщать по телефонам: 7 (3452) 793-023; 7 (3452) 793-227; 7 (3452) 793-727; 7 (3452) 482-356 или 102, 02.

Конфиденциальность и безопасность гарантируются.

Напомним, вознаграждение за ценную информацию о пропавшем ребенке ранее пообещал и губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# вознаграждение , поиск детей

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