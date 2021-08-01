Полиция назвала особые приметы Насти Муравьевой, которую разыскивают полтора месяца

| Фото: волонтеров-поисковиков | Фото: волонтеров-поисковиков

У 9-летней Насти Муравьевой, которую разыскивают с 30 июня, особые приметы - это косит левый глаз, шрам на правой ноге в районе голени.

УМВД России по Тюменской области обращается ко всем жителям Тюмени с просьбой помочь установить местонахождение ребенка. И напоминает, что главк объявил о вознаграждении - 1 млн рублей - за помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, совершенного в Тюменской области, и задержании лиц, причастных к нему.

Напомним, Настя Муравьева ушла из дома №38 по ул. Судостроителей Тюмени 30 июня и не вернулась.

Приметы: на вид 7 – 9 лет, рост около 110 см. славянской внешности, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Предположительно была одета: бриджи желтого цвета, футболка черного цвета с рисунком на груди и надписью на спине светлого цвета, сланцы розового цвета.

Полиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение Муравьевой А.С. либо лиц, причастных к совершению данного преступления, с просьбой незамедлительно обращаться в МВД России по телефонам: + 7 (3452) 793-023; + 7 (3452) 793-227; + 7 (3452) 793-727; + 7 (3452) 482-356 или 102, 02.

Добавим, расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения тюменки, находится на особом контроле СК РФ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил вознаграждение в 500 тыс. рублей для того, кто обладает ценной информацией о Насте Муравьевой.