В Тюмени добровольцы продолжают поиски Насти Муравьевой

| Фото: предоставлено добровольцами | Фото: предоставлено добровольцами

Штаб по розыску Насти Муравьевой, который был развернут в Тюмени на ул. Судостроителей, 40, прекратил свою работу 12 июля, но поиски ребенка продолжаются. В отряде добровольцев, занимающихся поиском, в настоящее время около 80 человек.

Как рассказал один из координаторов отряда Андрей Сеедень, ежедневно в вечернее время поисками в различных районах города заняты 10-15 тюменцев.

Отметим, что помимо добровольцев Настю Муравьеву продолжают искать отряды "ЛизаАлерт" и "Белая Сова - Тюмень".

Напомним, что девятилетняя Настя Муравьева исчезла в Тюмени 30 июня. С первых дней в поисках девочки участвовали сотни тюменцев. Водоемы, которые вызывали подозрение у полиции, Туру и оз. Оброчное, обследовали водолазы.

Расследование уголовного дела по статье "Убийство малолетнего" передано в Главное управление СК РФ, такое решение принял руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

О местонахождении ребенка можно также сообщить, позвонив по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный Следственного комитета); 102, 112, 93-27-27, 291-600 (дежурная часть УМВД Тюмени), 291-100 (Отдел полиции №3).

Николай Ступников