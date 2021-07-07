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Уголовным делом об исчезнувшей 9-летней Насти Муравьевой займется Главное управление СК РФ

Происшествия, 10:21 07 июля 2021

поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" ВКонтакте | Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" ВКонтакте

Уголовное дело об исчезнувшей в Тюмени 9-летней Насти Муравьевой передано в Главное управление СК РФ. Такое решение принял руководитель ведомства Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания 6 июля.

По информации пресс-службы следкома, председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Тюменской области оперативно продолжить и завершить расследование уголовного дела о халатности органов опеки и попечительства, возбужденного в связи с исчезновением ребенка.

Следователям регионального следственного управления предстоит всестороннее исследовать все обстоятельства, имеющие значение для дела, и при наличии оснований принять соответствующие процессуальные решения.

Напомним, губернатор Тюменской области объявил о вознаграждении в 500 тыс. рублей тому, кто даст ценную информацию о пропавшей девочке.

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# поиск детей , уголовное дело

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