Уголовным делом об исчезнувшей 9-летней Насти Муравьевой займется Главное управление СК РФ

| Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" ВКонтакте | Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" ВКонтакте

Уголовное дело об исчезнувшей в Тюмени 9-летней Насти Муравьевой передано в Главное управление СК РФ. Такое решение принял руководитель ведомства Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания 6 июля.

По информации пресс-службы следкома, председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Тюменской области оперативно продолжить и завершить расследование уголовного дела о халатности органов опеки и попечительства, возбужденного в связи с исчезновением ребенка.

Следователям регионального следственного управления предстоит всестороннее исследовать все обстоятельства, имеющие значение для дела, и при наличии оснований принять соответствующие процессуальные решения.

Напомним, губернатор Тюменской области объявил о вознаграждении в 500 тыс. рублей тому, кто даст ценную информацию о пропавшей девочке.