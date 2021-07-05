Тюменским кинологам пока не удается выйти на след Насти Муравьевой

УМВД России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области

Два кинолога УМВД России по Тюменской области продолжают работать на поисках исчезнувшей 30 июня Насти Муравьевой. Пока выйти на след девочки не удалось.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии " сообщил руководитель пресс-службы регионального главка Антон Каморников.

По его словам, к работе по поиску Насти Муравьевой специалисты кинологической службы ведомства приступили сразу же после обращения. Два кинолога работают и днем, и ночью. При этом собак меняют, так как им приходится вести поиски по пересеченной местности и вещи девочки не имеют явного запаха.

"Выйти на какой-либо след ребенка пока не удалось. Местоположение ее не установлено, кинологи продолжают свою работу", - заключил Каморников.

Анжела Лебедева